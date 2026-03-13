Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls: Tatverdächtiger zeitnah festgenommen; Einbrecher löste Alarmanlage auf und flüchtete; Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Schmuck und Bargeld von Einbrechern mitgenommen - Offenbach

(cb) Aus einer Wohnung in der Luisenstraße (50er-Hausnummern) erbeuteten Einbrecher Schmuck, Bargeld und Kosmetika im Wert von knapp 7.500 Euro. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zwischen Dienstag, 6 Uhr und Donnerstag, 23.30 Uhr, Zutritt zu dem Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Anschließend begaben sie sich zur Wohnungstür und öffneten diese gewaltsam. Die Ermittler des Einbruchskommissariats bitten Zeugen, sich unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) zu melden.

2. Einbrecher löste Alarmanlage auf und flüchtete - Offenbach

(cb) Vermutlich ließ der Einbrecher, welcher sich gerade Zutritt zu einem Haus in der Offenbacher Landstraße (530er-Hausnummern) verschafft hatte, aufgrund einer ausgelösten Alarmanlage von weiteren Handlungen ab. Er gelangte am Donnerstag, gegen 18.40 Uhr, gewaltsam über die aufgehebelte Terrassentür in das Hausinnere, wodurch er einen Sachschaden von etwa 500 Euro anrichtete. Als die Alarmanlage auslöste, flüchtete er über die Terrasse in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Einbruchskommissariats unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl- Neu-Isenburg

(cb) Nach einem Fahrraddiebstahl, der sich am Donnerstag auf dem Vorplatz eines Einkaufszentrums in der Feldstraße ereignete, suchen die Ermittler nun Zeugen. Der Besitzer des grauen Mountainbikes Strike eRide schloss dieses gegen 14 Uhr mit einem Fahrradschloss an. Bei seiner Rückkehr, nur zwei Stunden später, musste er feststellen, dass Unbekannte sein Mountainbike im Wert von etwa 4.300 Euro samt Schloss gestohlen hatten. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg (06102 2902-0).

4. Lärmschutzwand mit Farbe beschmiert: Hinweise erbeten - Neu-Isenburg

(me) Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti hat die Polizei am Donnerstagmittag gegen bis dato noch unbekannte Übeltäter eingeleitet. Die Lärmschutzwand entlang einer Bahnstrecke beschmierten Unbekannte in der Zeit zwischen dem 7. März und dem 11. März mit Farbe. Eine Instandsetzung dürfte mehrere tausend Euro kosten. Hinweisgeber melden sich bitte über die Telefonnummer 06102 2902-0 bei den Polizeibeamten in Neu-Isenburg.

5. Zeugensuche nach Rollerdiebstahl - Heusenstamm

(fg) Unbekannte haben am Donnerstag einen in der Jahnstraße im Bereich des Bahnhofs abgestellten orangefarbenen Roller entwendet und diesen unbefugt genutzt; die Tat ereignete sich zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr. Der Eigentümer fand sein Gefährt, in dem sich auch sein Helm und seine Handschuhe befanden, am Abend beschädigt auf. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht bislang nicht fest. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

6. Nissan vom Grundstück geklaut: Zeugenhinweise erbeten - Mühlheim am Main

(cb) Ein Nissan Pulsar, welcher bereits abgemeldet war, war auf einem Grundstück im Müllerweg (30er-Hausnummern) abgestellt. Unbekannte begaben sich zwischen Sonntag, 20 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr, auf das nicht eingezäunte Grundstück, überwanden die technischen und mechanischen Sicherungen des Nissans und nahmen ihn mit. Das Fahrzeug hatte einen Wert von schätzungsweise 7.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

7. Verdacht des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls: Tatverdächtiger zeitnah festgenommen - Langen

(me) Beamte aus Langen nahmen am Donnerstagabend einen 69 Jahre alten Mann vorläufig fest, nachdem dieser scheinbar versuchte, das Hoftor zum Grundstück eines Einfamilienhauses gewaltsam aufzubrechen. Gegen 23.30 Uhr wurde ein Zeuge auf den Beschuldigten aufmerksam, während dieser mit einem Gegenstand an der Zufahrt in der Fahrgasse (50er-Hausnummern) herumhantiert haben soll. Nach Ansprache durch den Beobachter habe sich der aus dem Landkreis Offenbach stammende Mann entfernt. Der Mitteiler nahm daraufhin die Verfolgung auf und konnte ihn bis zum Eintreffen der herbeigeeilten Ordnungshüter festhalten. Der Tatverdächtige musste die Streife mit auf die Polizeistation nach Langen begleiten. Dort wurde ein entsprechendes Verfahren gegen den Herrn eingeleitet. Weitere Zeugen der Tat melden sich bitte bei den Ermittlern aus Offenbach unter der Hotline 069 8098-1234.

Offenbach, 13.03.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell