POL-OF: Zwei Vorfälle am Kinzigbogen: Polizei ermittelt und sucht Zeugen!; Zeugensuche: Außenspiegel beschädigt; Langfinger klauten Porsche Panamera und mehr

1. Zwei Vorfälle am Kinzigbogen: Polizei ermittelt und sucht Zeugen! - Hanau

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen begab sich ein Unbekannter am Donnerstagvormittag, gegen 10.50 Uhr, laut schreiend auf ein Fahrschulauto auf dem Parkplatz in der Straße "Kinzigbogen" zu. Er habe unvermittelt die Tür aufreißen wollen; zudem seien Beleidigungen in Richtung der Fahrlehrerin geäußert worden. Sie machte sich daraufhin davon und teilte den Sachverhalt der Polizei mit. Weshalb es zu dem Vorfall kam ist nicht bekannt. Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung wurden eingeleitet. Am Nachmittag wurde einer Seniorin beim Einkauf, zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr, in einem Supermarkt am Kinzigbogen die Geldbörse aus der Jackentasche geklaut. Hinweise zum Diebstahl selbst gibt es bis dato nicht. Die Polizei sucht nun in beiden Fällen nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau zu melden.

2. Zeugensuche: Außenspiegel beschädigt - Hanau

(fg) Im Stadtteil Großauheim hat ein Unbekannter in der Bahnhofstraße unter anderem im Bereich der 10er-Hausnummern Außenspiegel geparkter Fahrzeuge beschädigt. Nach bisheriger Spurenlage dürfte der Täter entweder gegen die Außenspiegel geschlagen oder getreten haben. An einem grauen VW Golf und einem grünen Ford Fiesta entstand jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Offenbar hat der Täter noch weitere Außenspiegel beschädigt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen Mittwochabend, 23.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 8.40 Uhr, Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

3. Nach Zusammenstoß zwischen Autofahrer und Kind: Rettungshubschrauber im Einsatz - Hanau

(me) Am Freitagmorgen kam es auf der Kastanienallee zu einem größeren Einsatz von der Polizei und dem Rettungsdienst, auch ein Rettungshubschrauber war beteiligt. Auslöser hierfür war der Zusammenstoß einer Autofahrerin und eines Kindes im dortigen Bereich gegen 7.45 Uhr. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es beim Einbiegen der Kia-Lenkerin von der Hopfenstraße in die Kastanienallee zu der Kollision mit der Neunjährigen. Mittels Helikopter wurde das schwer verletzte Mädchen umgehend in eine Klinik gebracht. Zur Aufklärung des Sachverhalts und zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Hanau (06181 100-120).

4. Nach Unfall auf der B45: 55-Jährige im Krankenhaus verstorben - Bruchköbel

(me) Nach dem schweren Verkehrsunfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Bundesstraße 45 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6233058) ist die 55 Jahre alte Fahrerin am Donnerstag im Krankenhaus an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen der Kollision der beiden Fahrzeuge. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation in Langenselbold.

5. Gauner erbeutete mehrere hundert Euro: Polizei bittet um Hinweise - Langenselbold

(me) Er gab sich als Mitarbeiter eines Internetanbieters aus und erbeutete so mehrere hundert Euro - so geschehen am Donnerstagabend. Gegen 18.15 Uhr klingelte es an der Wohnung des Rentners in der Uferstraße (10er-Hausnummern). Nach einem kurzen Gespräch ließ der Bewohner den Gauner eintreten und stellte kurze Zeit später, nachdem dieser die Räumlichkeiten wieder in unbekannte Richtung verlassen hatte, das Fehlen von etwa 500 Euro fest. In einem unbeobachteten Moment öffnete der Betrüger offenbar den Geldbeutel des Rentners und entnahm aus diesem die Scheine. Die Kripo aus Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte über die 06181 100-123 bei den Beamten.

6. Langfinger klauten Porsche Panamera - Wächtersbach

(me) Im Verlauf des Donnerstagmorgens entwendeten Unbekannte einen schwarzen Porsche Panamera mit GN-Kennzeichenschildern aus dem Christianweg (10er-Hausnummern). Zwischen 1.30 Uhr und 9.30 Uhr gelang es den Dieben, den Wagen zu öffnen und mit diesem davonzufahren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft in diesem Zusammenhang, wie die Gauner die technischen Sicherungen überwinden konnten. Der Wert des Wagens wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Er wurde in der Zwischenzeit zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei aus Hanau (06181 100-123) entgegen.

