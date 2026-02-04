PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei Bodenwerder sucht Zeugen

POL-HM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei Bodenwerder sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Bodenwerder (ots)

Am Samstag (31.01.2026) kam es in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes Bodenwerder in der Ernst-Reuter-Straße 9 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein ordnungsgemäß abgestellter schwarzer VW mit HOL-Kennzeichen wurde dabei an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen VW mit HOL-Kennzeichen handeln. Der oder die Fahrzeugführende entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, zum verursachenden Fahrzeug oder zur bislang unbekannten Fahrzeugführerin bzw. zum Fahrzeugführer geben können, sich bei der Polizeistation Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/40831-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 11:04

    POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Bürogebäude

    Bad Pyrmont (ots) - Zwischen Samstag (31.01.2026) gegen 14:00 Uhr und Dienstag (03.02.2026) gegen 16:00 Uhr, kam es in der Straße Am Güterbahnhof in Bad Pyrmont zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen näherte sich ein bislang unbekannter Täter aus Richtung der dortigen Gleisanlage und öffnete gewaltsam eine Notausgangstür. In dem ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:22

    POL-HM: Tödlicher Unfall nach medizinischem Notfall

    Hessisch Oldendorf (ots) - Am Montag (02.02.2026) kam es gegen 16:40 Uhr auf der Landesstraße 423 bei Hessisch Oldendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein Senior verstarb dabei. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 74-Jährige mit seinem Pkw Mazda die L423 in Richtung Krückeberg. Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte im Straßengraben. Der Senior ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren