Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei Bodenwerder sucht Zeugen

Bodenwerder (ots)

Am Samstag (31.01.2026) kam es in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes Bodenwerder in der Ernst-Reuter-Straße 9 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein ordnungsgemäß abgestellter schwarzer VW mit HOL-Kennzeichen wurde dabei an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen VW mit HOL-Kennzeichen handeln. Der oder die Fahrzeugführende entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, zum verursachenden Fahrzeug oder zur bislang unbekannten Fahrzeugführerin bzw. zum Fahrzeugführer geben können, sich bei der Polizeistation Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/40831-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell