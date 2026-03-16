Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Betrunkener Ape-Fahrer stürzte in Schaufenster

Schlüchtern (ots)

(lei) Als diese Meldung in der Nacht zu Sonntag bei der Polizei einging, war zunächst nicht klar, dass es sich um einen Verkehrsunfall handelte.

Kurz vor 2 Uhr hatte sich am Polizeinotruf ein Passant gemeldet, der berichtete, dass eine Schaufensterscheibe eines Brillengeschäftes in der Obertorstraße beschädigt und blutverschmiert sei. Ein zunächst möglicher Einbruch konnte durch die Beamten schnell ausgeschlossen werden, vielmehr machten sie kurz darauf den Fahrer eines dreirädrigen Kraftfahrzeugs ausfindig, der für den Schaden verantwortlich sein soll. Der 32-Jährige, so die ersten Erkenntnisse, war mit seiner Piaggio Ape 50 zuvor aus nördlicher Richtung kommend auf der Obertorstraße unterwegs, als er in der Linkskurve zur Grabenstraße die Kontrolle über sein Gefährt verloren haben muss und in die Scheibe des Ladens krachte.

Die Höhe des Sachschadens, der an dem Kraftfahrzeug und am Schaufenster entstand, muss noch erhoben werden. Vermutlich dürfte die mit über 1 Promille festgestellte Alkoholisierung des mutmaßlichen Verursachers eine Rolle gespielt haben; ob auch überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall beigetragen hat, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Für eine Blutentnahme musste der Mann jedenfalls kurzzeitig mit auf die Wache und auch seinen Führerschein musste er bis auf Weiteres abgeben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schlüchtern zu melden (06661 9610-0).

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