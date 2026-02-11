Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V.

FW-EN: Michael Willms neuer Präsident des Kreisfeuerwehrverbandes EN - Ralf Tonetti neuer Vize-Präsident

Hattingen (ots)

Der 45. Kreisdelegiertentag des Kreisfeuerwehrverbandes Ennepe-Ruhr e.V. fand am Freitag in Hattingen statt. Eine Neuwahl des Präsidiums sowie Ehrungen standen wieder auf der Agenda der Sitzung.

Als erstes begrüßte die Bürgermeisterin der Stadt Hattingen Melanie Witte-Lonsing die Anwesenden und überbrachte einen Dank für die Arbeit der Feuerwehren. Tomas Stanke, Leiter Feuerwehr Hattingen, hielt ebenfalls ein Grußwort.

Danach sprach der neue Landrat Jan-Christoph Schaberick. Auch er dankte den aktiven Feuerwehrangehörigen sowie den Nachwuchsabteilungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Die tägliche Einsatzbereitschaft und die engagierte Verbandsarbeit seien das Rückgrat unserer Sicherheit im Ennepe-Ruhr-Kreis. "Sie alle leisten einen unschätzbaren Dienst für die Sicherheit in unserer Heimat". Der Kreisfeuerwehrverband vereint insgesamt 3.352 Frauen und Männer in den Feuerwehren davon überwiegend ehrenamtlich. Diese Zahl stehe für Verlässlichkeit und Hilfsbereitschaft - dafür sprach der Landrat seinen ausdrücklichen Dank aus. Zugleich betonte er die Bedeutung des Verbandes als zentrales Forum des fachlichen Austauschs und der Vernetzung. Vernetzung mache stark, und die Arbeitskreise, in denen Wissen geteilt werde, seien ein Beispiel für gelebte Kooperation. Jahresbericht des Vize-Präsidenten Falk Ramme

Vizepräsident Falk Ramme stellte den Bericht des Präsidiums vor.

Er machte deutlich, dass im Verband im vergangenen Zeitraum viel bewegt und angestoßen wurde. So fand in Gevelsberg ein überregionales Netzwerktreffen der Strömungsretter statt. Darüber hinaus wurden zwei Netzwerktreffen der Kinderfeuerwehren im Ennepe-Ruhr-Kreis sowie ein Treffen der Fachgruppe ABC durchgeführt. Zentrale Themen der Fachgruppe ABC waren die Überprüfung des Einsatzkonzeptes sowie die Vorbereitung und Durchführung einer kreisweiten Übung.

Neuer Arbeitskreis BEBA-S: Sven Krause neuer Fachausschussvorsitzender

Ramme berichtete zudem über die Aktivitäten des neu gegründeten Fachausschusses Brandschutzerziehung und -aufklärung und Selbsthilfe (BEBA-S). Dieser wurde auf dem Delegiertentag nun formell eingesetzt. Zum Vorsitzenden des Fachausschusses wurden Sven Krause (Feuerwehr Wetter (Ruhr)) und Norbert Lohoff (Feuerwehr Breckerfeld) als Vertreter bestellt.

Deutlich intensiviert wurde die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes, insbesondere in den sozialen Medien. Durch das rein ehrenamtliche Engagement der beiden Pressesprecher Christian Arndt (Feuerwehr Herdecke) und Jens Herkströter (Feuerwehr Hattingen) erscheint inzwischen etwa alle 3-4 Tage ein neuer Beitrag. "Dies stärkt nicht nur die Nachwuchsgewinnung für Kinder-, Jugend- und Einsatzabteilungen, sondern ermöglicht auch eine schnelle und verlässliche Erreichbarkeit der Bevölkerung in Schadenslagen", betonte Ramme und sprach dem Medienteam hierfür einen besonderen Dank aus.

Weiterhin wurde ein Leistungsnachweis in Wetter (Ruhr) erfolgreich durchgeführt. Ramme dankte der ausrichtenden Feuerwehr Wetter (Ruhr) sowie dem Schiedsrichterteam für die professionelle Organisation. Für die beste Gruppe beim Leistungsnachweis wurde die Löschgruppe Delle der Feuerwehr Breckerfeld geehrt. Das 50. Treffen der Wehrführerpartnerinnen fand in Breckerfeld statt. An Halloween wurde zudem der traditionelle Jahresausklang für Führungskräfte und Mitarbeitende des Bevölkerungsschutzes begangen. Ein Ehrentreffen in Sprockhövel sowie ein Spießbratenessen der Ehrenabteilungen rundeten die Verbandsaktivitäten ab.

Abschließend betonte Falk Ramme die zentrale Bedeutung der Kinder- und Jugendfeuerwehr für die Zukunft des Verbandes: "Unser Verband lebt. Dies ist nur durch das Zutun der Kameradinnen und Kameraden möglich. Vielen Dank dafür."

Falk Ramme dankte auch den beiden stellv. Kreisbrandmeistern, die auch immer dem Kreisfeuerwehrverband mit Rat und Unterstützung zur Seite standen.

Tom Eggemann hielt einen Bericht des Schatzmeisters. Er dankte für Zuwendungen durch die AVU und dem ehemaligen Landrat Olaf Schade sowie an alle Spender.

Michael Willms und Ralf Tonetti einstimmt gewählt.

Anschließend standen Neuwahlen des Präsidiums an: Michael Willms (Feuerwehr Witten), bisher Vize-Präsident, wurde zum neuen Präsidenten des Kreisfeuerwehrverbandes gewählt. Ralf Tonneti (Feuerwehr Wetter (Ruhr)) wurde neuer Vize-Präsident. Beide Kameraden wurden einstimmig gewählt. Falk Ramme aus Gevelsberg bleibt als Vize-Präsident genauso wie Schatzmeister Tom Eggemann als Schatzmeister im Vorstand des Verbandes.

Andreas Scholz, Uwe Wiemann, Nils Panniger und Christian Arndt geehrt

Nun standen Ehrungen auf der Tagesordnung. Zunächst wurden Andreas Scholz und Uwe Wiemann (beide Gevelsberg) für die Arbeit als Fachausschussvorsitzender für Leistungsnachweis und Wiemann für 30 Jahre Schiedsrichter Tätigkeit mit der goldenen Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes geehrt. Als neuer Fachausschussvorsitzender wurde Volker Engelking von der Feuerwehr Ennepetal bestellt. Sein Sohn Tim Engelking (Feuerwehr Ennepetal) sowie Hartmut Preuß (Feuerwehr Witten) als Stellvertreter.

Nils Panniger (Feuerwehr Witten) wurde für jahrelange IT-Unterstützung des Verbandes mit der silbernen Ehrennadel geehrt. Christian Arndt (Feuerwehr Herdecke), Fachausschussvorsitzender für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der sich seit 20 Jahren im Verband engagiert, wurde ebenfalls für seine langjährigen Verdienste mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Sichtlich überrascht und erfreut nahmen beide Kameraden die Ehrung vom Präsidium entgegen.

Nach den Ehrungen hielt der neue Kreisbrandmeister Martin Weber ein Grußwort. Zunächst stellte er sich den Anwesenden vor. Danach gab er einen Rückblick auf Zahlen des Bevölkerungsschutzes und der Leitstelle. 81.911 Einsätze wurden disponiert. 180.000 Anrufe, davon 70.000 Notrufe, sind dort eingegangen. Weber danke für die Einsatzbereitschaft aller Einsatzkräfte im Kreis. Der Kreisbrandmeister kündigte auch erstmals einen Jahresbericht an. Martin Weber gab einen detaillierten, bebilderten Ausblick auf das neue Gefahrenabwehrzentraum mit deren zukünftige Funktionen (Heimat des Bevölkerungsschutzes, Leitstelle, Krisenmanagement, Kreisfeuerwehrzentrale und zentrale Aus- und Fortbildungsstelle). Im letzten Jahr fanden an diesem multifunktionalen Gebäude auch Baustellenführungen für die Einsatzabteilungen statt. Weber stellte auch die gute Zusammenarbeit - "grenzenloses Miteinander"- zwischen dem operativen Dienstbetrieb und dem Kreisfeuerwehrverband dar. Er dankte zudem für die vertrauensvolle Zusammenarbeit insbesondere bei seinen beiden Vertretern als Kreisbrandmeister.

Kreisjugendfeuerwehrwart Nils Abbing berichtete über die Aktivitäten der Kreisjugendfeuerwehr. 431 Mitglieder hatten die Jugendfeuerwehren der EN-Feuerwehren. Leider ist dieser Mitgliederbestand fallend. 163 Betreuerinnen und Betreuer bilden diese Jugendfeuerwehrangehörigen ehrenamtlich aus. Abbing lobte das Engagement von Jens Herkströter. Er brachte sich aktiv unter dem Motto Strukturen vereinheitlichen und weiterzuentwickeln in die Kreis-Kinderfeuerwehrarbeit ein. Besondere Aufmerksamkeit erhielt auch die Ausarbeitung eines Schutzkonzeptes federführend durch Markus Gronemeyer (Feuerwehr Sprockhövel). Ein Betreuerabend wurde zum Netzwerken durchgeführt.

Michael Willms, frischgebackener Präsident, trug das Schlusswort vor. Willms lobte ebenfalls die Netzwerktreffen für die Kinderfeuerwehr. "Das Themenfeld soll weiter nach vorne gebracht werden. In naher Zukunft soll eine Kreis-Kinderfeuerwehr geründet werden". Eine Fachtagung "Umgang mit Disziplinarverfahren" steht für den 25.4.2026 auf der Agenda. Am 26.9.2026 findet der Leistungsnachweis der Feuerwehren im EN-Kreis statt. Willms machte hier Werbung für mehr teilnehmende Gruppen. "Sicherheitspolitisch leben wir in bewegten Zeiten (u.a. Stromausfall Berlin sowie Naturgewalten). Die Menschen sind eine Vollkaskomentalität gewöhnt. Willms appellierte an die Vertreter der Politik einen weitreichenden Katstrophenschutz - wie einen entsprechenden Vorrat an Kraftstoffen, Stromerzeuger - die Gebäude kritischer Infrastruktur einspeisen können - sowie geländegängige Fahrzeuge für Vegetationsbrände weiter auf- und auszubauen. "Lassen Sie uns hierzu in einen konstruktiven Dialog kommen.

Stichwort Kreisfeuerwehrverband EN

Der Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V. wurde gegründet, um die Feuerwehren in der Region zu unterstützen und die Zusammenarbeit im Bereich des Brandschutzes und der Hilfelsitung zu stärken. Durch das Engagement im Ehrenamt und in der Verbandsarbeit fördert der Verband eine sichere Umgebung und ein solidarisches Miteinander. Durch gezielte Fortbildungsangebote garantieren wir, dass unsere Feuerwehrkräfte stets auf dem neuesten Stand sind und effektiv agieren können.

