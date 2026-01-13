Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V.

FW-EN: Neujahrsempfang des Kreisfeuerwehrverbandes im winterlichen Breckerfeld - Christoph Schöneborn zum Ehrenmitglied ernannt.

Breckerfeld (ots)

Der Neujahrsempfang des Kreisfeuerwehrverbandes fand am Sonntag traditionell in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Breckerfeld statt. Das winterliche Breckerfeld wurde dabei von vielen Gästen treffend als "Winter Wonderland" bezeichnet.

Michael Willms, Vizepräsident des Kreisfeuerwehrverbandes, konnte zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung und den Feuerwehren begrüßen. Unter den Anwesenden waren Landrat Jan-Christoph Schaberick, die Bundestagsabgeordneten Tijen Ataoğlu und Dr. Katja Strauss-Köster sowie die Landtagsabgeordnete Kirsten Stich. Darüber hinaus nahmen viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen, zwei Vertreter der Kreispolizeibehörde sowie Funktionsträger des Verbandes an der Veranstaltung teil.

Zu Beginn richtete Breckerfelds Bürgermeister André Dahlhaus sein Grußwort an die Gäste und dankte insbesondere den überwiegend ehrenamtlichen Einsatzkräften im Ennepe-Ruhr-Kreis für ihre stetige und verlässliche Hilfe.

Landrat Jan-Christoph Schaberick würdigte in seiner Ansprache das Engagement der Feuerwehren im Kreis: Er dankte den Feuerwehrangehörigen für das außerordentliche Engagement, für die Verlässlichkeit und für die Zusammenarbeit. Auf die Feuerwehren können die Menschen sich im EN-Kreis jederzeit verlassen. Insgesamt leisten 3.352 Frauen und Männer ihren Dienst in den Feuerwehren unseres Kreises - rund 300 davon hauptamtlich, der weitaus größte Teil ehrenamtlich. "Diese Zahlen stehen nicht nur für eine beeindruckende Leistungsfähigkeit, sondern vor allem für Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft und die Bereitschaft, sich Tag und Nacht für die Sicherheit anderer einzusetzen", so Schaberick. Besonderen Dank richtete der Landrat zudem an die Kinder- und Jugendfeuerwehren, die einen unverzichtbaren Bestandteil der Feuerwehrfamilie darstellen und eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit leisten.

Der Kreisbrandmeister Martin Weber bedankte sich für die gute Aufnahme im Ennepe-Ruhr-Kreis und wies in seinem Grußwort auf die große Bedeutung eines funktionierenden Bevölkerungsschutzes hin. Dieser umfasse nicht nur die Feuerwehren, sondern ebenso die Hilfsorganisationen, die gemeinsam einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung leisten. Anhand eines großflächigen Stromausfalls in Berlin verdeutlichte Weber eindrucksvoll, wie wichtig gut abgestimmte Strukturen und eine enge Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen im Krisenfall sind.

Weber hob zudem die hervorragende Zusammenarbeit aller Akteure im Bevölkerungsschutz im Ennepe-Ruhr-Kreis hervor. In allen Produktgruppen des Bevölkerungsschutzes herrsche ein sehr partnerschaftliches Niveau der Zusammenarbeit, das maßgeblich zu einem hohen Sicherheitsstandard für die Bevölkerung beitrage. Dies sei auch ein wesentlicher Verdienst des Kreisfeuerwehrverbandes, der hierfür zahlreiche Austausch- und Arbeitsforen zur Verfügung stelle.

Der Vize-Präsident des Kreisfeuerwehrverbandes, Michael Willms, berichtete über die umfangreiche Verbandsarbeit in den verschiedenen Arbeitskreisen. Unter anderem wurden ein Forum Kinderfeuerwehr sowie zur Brandschutzaufklärung gegründet, um diese wichtigen Themen weiter zu stärken und zukunftsfähig aufzustellen.

Besonders erfreut zeigte sich Willms über die stetig steigende Zahl an Zuschauern und Followern in den sozialen Medien des Verbandes. Er dankte dem Fachausschuss Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die ehrenamtliche Arbeit. "Diese Entwicklung zeigt, dass die Arbeit der Feuerwehren im Ennepe-Ruhr-Kreis zunehmend wahrgenommen werde und die Öffentlichkeitsarbeit einen wichtigen Beitrag zur Information und Sensibilisierung der Bevölkerung leiste" so der Vize-Präsident.

Weitere Grußworte folgten von Bezirksbrandmeister Uwe Wiedenbeck. Er überbrachte die Grüße der Bezirksregierung Arnsberg und wünschte den Feuerwehren viel Erfolg für die anstehenden Projekte.

Für seine Verdienste in der Pressearbeit -seit dem Jahr 1998 - sowie für sein langjähriges Engagement und seine Tätigkeit als geschätzter Ratgeber des Verbandes wurde Christoph Schöneborn zum Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes ernannt. Sichtlich überrascht und gerührt nahm Schöneborn diese Ehrung entgegen und dankte insbesondere dem Präsidium sowie seinen langjährigen Mitstreitern im Bereich Pressearbeit, Christian Arndt und Jens Herkströter, für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Neu ernannt wurde Patric Poblotzki (Feuerwehr Wetter Ruhr) als neuer stellv. Pressesprecher.

Zum Abschluss der Veranstaltung waren die Sternsinger aus Breckerfeld zu Gast und spendeten den traditionellen Segen. Nach einem gemeinsamen Mittagsbuffet stand das Netzwerken im Mittelpunkt: Vertreterinnen und Vertreter von Feuerwehr, Politik, Verwaltung und Polizei nutzten die Gelegenheit zum intensiven Austausch.

Ein besonderer Dank gilt der Feuerwehr Breckerfeld, die diesen gelungenen Neujahrsempfang durch ihr großes Engagement erst möglich gemacht hat.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V., übermittelt durch news aktuell