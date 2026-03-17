Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Fahrzeuge beschädigt: Hinweise erbeten; Mit Pfefferspray gesprüht: Drei Personen leicht verletzt; Seniorin bei Zusammenstoß schwer verletzt: Zeugen gesucht! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Mehrere Fahrzeuge beschädigt: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Nachdem Unbekannte mehrere abgestellte Fahrzeuge in der Moselstraße (20er-Hausnummern) beschädigt haben, suchen die ermittelnden Beamten in Hanau Zeugen der Sachbeschädigung. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 11 Uhr, Zutritt zu den Stellplätzen und beschädigten mutmaßlich mit Steinen insgesamt drei Fahrzeuge, unter anderem einen grünen Skoda Superb. Zwei Windschutzscheiben und eine Motorhaube wurden durch diese in Mitleidenschaft gezogen. Der so entstandene Schaden wird auf knapp 4.000 Euro beziffert. Zeugen setzen sich bitte mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung.

2. Einbrecher kamen über die Terrassentür - Maintal

(cb) Über eine aufgehebelte Terrassentür in der Hindemithstraße (einstellige Hausnummern) verschafften sich Einbrecher zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 16.30 Uhr, Zutritt zur Erdgeschosswohnung. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Ob die Täter Beute machten, bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo in Hanau.

3. Mit Pfefferspray gesprüht: Drei Personen leicht verletzt - Langenselbold

(cb) Drei Personen erlitten leichte Verletzungen, nachdem bis dato Unbekannte am Montagnachmittag im Bereich eines Parkplatzes in der Ringstraße (30er-Hausnummern) Pfefferspray gesprüht hatten. Zuvor soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem 33 Jahre alten Mann gekommen sein. Grund hierfür war wohl das laute Verhalten der Teenager. Gegen 13.35 Uhr habe einer der Jugendlichen, während des Streitgesprächs, dem Älteren mit dem Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes gedroht und in der Folge mit diesem in Richtung des Hanauers gesprüht. Hierdurch erlitten dieser sowie zwei Unbeteiligte leichte Verletzungen. Sie wurden in einem Rettungswagen vor Ort behandelt. Die Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden:

- etwa 15 bis 17 Jahre alt - zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß - schwarze Haare - dunkel gekleidet - führten Rucksäcke mit sich

Die Polizei in Langenselbold hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 06183 911550 Zeugenhinweise entgegen.

4. Seniorin bei Zusammenstoß schwer verletzt: Zeugen gesucht! - Bad Orb

(me) Die Beamten der Polizeistation in Bad Orb sind auf der Suche nach Zeugen eines Verkehrsunfalls von Montagmittag, bei dem eine Seniorin schwer verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen lief die ältere Dame gegen 12.20 Uhr auf dem Gehweg des Schönbornweg (10er-Hausnummern) und wurde offenbar von einer Dame beim Herausfahren aus einer dortigen Einfahrt übersehen. Durch den Zusammenstoß trug die Fußgängerin eine Fraktur an ihrem Bein davon und wurde für ihre weitere Behandlung unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen wenden sich bitte über die Telefonnummer 06052 9148-0 an die Wache der Station.

Offenbach, 17.03.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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