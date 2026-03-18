Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Tötung eines Schafes: Tatverdächtiger ermittelt

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach der Tötung eines Schafes im Juli vergangenen Jahres auf dem Gelände einer Farm in der Buchhügelallee (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6079933) haben Staatsanwaltschaft und Polizei einen Tatverdächtigen identifizieren können. Der Beschuldigte 27-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, konnte unter anderem durch DNA-Spuren am Tatort ermittelt werden. Ein DNA-Datenbank-Treffer führte zur Identifizierung des bis dahin unbekannten Tatverdächtigen, gegen den jetzt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt wird. Darüber hinaus wird ihm Hausfriedensbruch zur Last gelegt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Motivation des Verdächtigen, dauern weiterhin an.

Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach, Staatsanwalt Knell, E-Mail: pressesprecher@StA-Offenbach.Justiz.Hessen.de zu richten.

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