Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Loch in Windschutzscheibe: Zeugen bitte melden; Hinterreifen von grauem Citroen platt: Hinweise erbeten; Zeugensuche: Außenspiegel von Mitsubishi beschädigt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Loch in Windschutzscheibe: Zeugen bitte melden - Maintal

(cb) Erst war es ein Loch, dann ein Riss - ein bis dato Unbekannter hat zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag 17 Uhr, die Windschutzscheibe eines schwarzen Golfs beschädigt. Der Wagen mit MKK-Kennzeichen war am Fahrbahnrand der Herrmann-Löns-Straße (10er-Hausnummern) abgestellt, als der Täter auf unbekannte Art und Weise ein Loch in der Windschutzscheibe hervorrief. Dieses entwickelte sich im weiteren Verlauf zu einem Riss, wodurch ein Sachschaden von etwa 600 Euro entstand. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0 entgegen.

2. Wer hat die Scheibe eingeschlagen? - Maintal

(cb) Wer hat die Scheibe einer Eingangstür in der Straße "Am Technologiepark", im Bereich der einstelligen Hausnummern, eingeschlagen und wollte womöglich in das Innere der Lagerhalle gelangen? Das fragen sich die Ermittler in Hanau und suchen Zeugen der Tat, die sich zwischen Montag, 11 Uhr und Dienstag, 14.30 Uhr, ereignete und bei der ein Sachschaden von schätzungsweise 1.500 Euro entstand. Diese setzen sich bitte telefonisch mit der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung.

3. Hinterreifen von grauem Citroen platt: Hinweise erbeten - Langenselbold

(cb) Reifen platt und Zigarettenstummel auf der Motorhaube - dies musste eine 21-jährige Fahrzeughalterin am Mittwoch bei ihrem grauen Citroen feststellen. Die Frau hatte ihren Berlingo gegen 23 Uhr auf einem Parkplatz hinter einer Tankstelle in der Straße "Am Nesselbusch" (einstellige Hausnummern) abgestellt. Als sie gegen 0.15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte stellte sie die beiden platten Hinterreifen und mehrere Zigarettenkippen auf der Motorhaube fest. Vermutlich zerstachen die Unbekannten die beiden Reifen, wodurch ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstand. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Polizeistation Langenselbold (06183 91155-0).

4. Zeugensuche: Außenspiegel von Mitsubishi beschädigt - Schlüchtern

(cb) Der Außenspiegel eines in der Gartenstraße (10er-Hausnummern) geparkten lila Mitsubishis wurde am Dienstag durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren Space Star mit MKK-Kennzeichen gegen 7.30 Uhr am dortigen Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 11 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein bis dato unbekannter Unfallverursacher ihren Wagen vermutlich im Vorbeifahren touchierte und hierbei beschädigte. Ohne sich um den hierdurch entstandenen Sachschaden von schätzungsweise 300 Euro zu kümmern, flüchtete dieser anschließend. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Beamten der Polizeistation Schlüchtern (06661 9610-0).

Offenbach, 18.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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