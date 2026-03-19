Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Brich Dein Schweigen": Präventionsworkshop sensibilisiert für Gefahren im Netz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rödermark (ots)

(lei) Unter dem Leitgedanken "Das Übel kommt nicht von der Technik, sondern von denen, die sie missbrauchen - mutwillig oder fahrlässig." (Jacques-Yves Cousteau) fand am 14. März 2026 beim Kultur- und Sportverein 1888 Urberach e.V. ein Präventionsworkshop im Rahmen des Programms "Brich Dein Schweigen - hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht" statt.

Unter dem Titel "Klick mit Risiko - Gefangen im Netz" setzten sich die teilnehmenden Vereinsmitglieder intensiv mit den Themen sexualisierte Gewalt sowie Jugendgefährdung im digitalen Raum auseinander.

Als Referenten führten Marc Sachs, Erster Kriminalhauptkommissar und Leiter des Stabsbereichs E 4 (Prävention), sowie Jessica Engelhardt, Medienwissenschaftlerin im selben Stabsbereich, durch den rund dreistündigen interaktiven Workshop. Mit fachlicher Expertise, anschaulichen Beispielen und praxisnahen Hinweisen sensibilisierten sie die Teilnehmenden für Risiken und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit gefährdenden Situationen - sowohl im realen als auch im digitalen Umfeld.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Themenfeld sexualisierte Gewalt. Dabei wurden unter anderem Fragen nach potenziellen Opfern und Tätern, den Vorgehensweisen von Tätern sowie Möglichkeiten zum Schutz und zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen behandelt. Im weiteren Verlauf beleuchtete der Workshop umfassend die Jugendgefährdung im Internet. Thematisiert wurden aktuelle Erscheinungsformen wie der Umgang mit Kinderbildern im Netz, missbräuchliches Sexting, Sextortion sowie Cybergrooming. Auch strafbare Inhalte, insbesondere der Besitz und die Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Materialien, wurden eingehend besprochen.

Ergänzend wurde die zunehmende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz aufgegriffen. Dabei stand insbesondere im Fokus, wie KI zur Erstellung und Verbreitung manipulierter oder problematischer Inhalte eingesetzt werden kann und welche zusätzlichen Gefahren sich hieraus für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende ergeben.

Neben der Wissensvermittlung bot der Workshop Raum für Fragen, Austausch und Diskussion. Die Teilnehmenden zeigten großes Interesse und hoben insbesondere den praxisnahen Bezug sowie die offene Gesprächsatmosphäre hervor.

Das Präventionsangebot richtet sich an Sportvereine, Freiwillige Feuerwehren, soziale Einrichtungen sowie weitere gemeinnützige Organisationen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidium Südosthessen. Ziel ist es, Verantwortliche und Engagierte für Risiken im Netz zu sensibilisieren und das Bewusstsein für die Gefahren sexualisierter Gewalt nachhaltig zu stärken.

Die Workshops werden kostenfrei angeboten und leisten einen wichtigen Beitrag zur Präventionsarbeit sowie zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Interessierte können sich per E-Mail an die Präventionsstelle wenden: praevention.ppsoh@polizei.hessen.de. Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell