Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 72-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem LKW und einem Pkw erlitt ein 72-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Senior gegen 09:50 Uhr auf der Raiherwiesenstraße in Fahrtrichtung Killisfeldstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete er offenbar die Vorfahrt eines bereits die Raiherwiesenstraße befahrenden LKW. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge mit der Frontseite.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den 72-Jährigen mit schweren Verletzungen für die weitere Versorgung in ein Krankenhaus. Die 39-jährige LKW-Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen, die 49-jährige LKW-Fahrerin blieb unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

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