Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

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Gommersheim (ots)

Am Donnerstag, dem 02.04.2026, gegen 21:20 Uhr wurde ein 57-jähriger Pfälzer mit seinem PKW zwischen Gommersheim und Schwegenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel den kontrollierenden Beamten starker Atemalkoholgeruch beim Fahrer auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Daher wurde eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Da der Fahrer zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Zudem wird die Führerscheinstelle über das Fehlverhalten in Kenntnis gesetzt.

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