POL-PDLD: Bellheim - Motorradunfall

Germersheim (ots) - Gestern Abend ereignete sich auf der Bundesstraße 9 ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Ein 25-Jähriger Autofahrer befuhr die Bundesstraße in Höhe Schwegenheim in Fahrtrichtung Karlsruhe. Beim Fahrstreifenwechsel kam es zur Kollision mit einem weiteren Autofahrer. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

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