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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Motorradunfall

Bellheim (ots)

Gestern Mittag befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer die Zeiskamer Straße in Bellheim. Dort wollte er an einem geparkten PKW vorbeifahren und beschleunigte dabei zu stark. Sein noch nicht eingefahrener Hinterreifen verlor die Haftung und der Motorradfahrer stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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