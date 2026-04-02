POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung in Bus

Bellheim (ots) - Gestern Mittag befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer die Zeiskamer Straße in Bellheim. Dort wollte er an einem geparkten PKW vorbeifahren und beschleunigte dabei zu stark. Sein noch nicht eingefahrener Hinterreifen verlor die Haftung und der Motorradfahrer stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

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