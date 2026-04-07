Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, B523, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Einmündung B523 zwischen Tuningen und Schura - fünf Personen leicht verletzt (05.04.2026)

Tuningen, B523, L429 (ots)

Fünf leicht verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 24.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Sonntagnachmittag an der Einmündung der Bundesstraße 523 zwischen Tuningen und Schura. Ein 19-jähriger Audifahrer bog von der B523 kommend nach links in Richtung Schura ab. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Peugeot eines 42-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Infolge der Kollision erlitten sowohl der 19-Jährige, als auch seine Beifahrerin und die drei Insassen des Peugeot Verletzungen. Sie kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt.

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