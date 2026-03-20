Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte rauben Handy am Hauptbahnhof - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitag (20. März 2026) wurde einem Mann gegen 4:30 Uhr morgens am Hauptbahnhof das Handy geraubt. Der 41-Jährige hielt sich im Bereich des Südausgangs auf, als er von drei Männern geschlagen wurde. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Das Trio konnte er nicht näher beschreiben. Der Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (97)

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