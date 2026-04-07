Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, B27, Schwarzwald-Baar-Kreis) 86-Jährige entgegen der Fahrtrichtung unterwegs - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer (06.04.2026)

Bad Dürrheim, B27 (ots)

Nachdem es am Montagmittag auf der Bundesstraße 27 zwischen Hüfingen und Bad Dürrheim zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen ist, sucht die Polizei gefährdete Verkehrsteilnehmer. Kurz nach 12 Uhr fuhr eine 86-Jährige mit einem VW Polo auf Höhe Donaueschingen Nord auf die B27 in Richtung Hüfingen auf, setzte ihre Fahrt dann jedoch entgegen der Fahrtrichtung auf der Überholspur - in sehr langsamem Tempo und nahe an der Leitplanke - in Richtung Bad Dürrheim fort. Vor der Ampelkreuzung Bad Dürrheim gelang es, die Frau auszubremsen und aus dem Verkehr zu ziehen. Auf Anordnung des Bereitschaftsstaatsanwalts beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein der 86-Jährigen.

Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Die Polizei bittet nun durch das "Falschfahren" gefährdete Verkehrsteilnehmer sich unter der Tel. 07720 8500-0 sich beim Polizeirevier Schwenningen zu melden.

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