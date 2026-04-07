Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Auto - 15-Jähriger verletzt (05.04.2026)

VS-Villingen (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Kreuzung "Im Tannhörnle"/"Auf der Eck" am Sonntagnachmittag. Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad ungebremst in die Kreuzung ein und stieß dort mit einem vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 74-Jährigen zusammen. Der Jugendliche kam zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem Golf entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

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