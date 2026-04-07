POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Tankstelle in Tennenbronn ein: Polizei bittet um Zeugenhinweise (07.04.2026)
Schramberg (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Nacht von Montag auf Dienstag im Ortsteil Tennenbronn.
Im Zeitraum von 1:05 bis 1:15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur "Classic Tankstelle" in der Hauptstraße. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Täter Tabakwaren im Wert von etwa 10.000 Euro und flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung Sankt Georgen.
Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 27010, entgegen.
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Fabian Herkommer
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