PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Tankstelle in Tennenbronn ein: Polizei bittet um Zeugenhinweise (07.04.2026)

Schramberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Nacht von Montag auf Dienstag im Ortsteil Tennenbronn.

Im Zeitraum von 1:05 bis 1:15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur "Classic Tankstelle" in der Hauptstraße. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Täter Tabakwaren im Wert von etwa 10.000 Euro und flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung Sankt Georgen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 27010, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren