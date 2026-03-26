Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Tankstelleinbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

26.03.2026 | Kreis Stormarn | 25.03.2026 - Glinde

Gestern Früh (25.032026), gegen 03.30 Uhr sollen sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Wilhelm-Bergner-Straße in Glinde verschafft und Zigarettenstangen in unbekannter Menge entwendet haben.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen bezüglich Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de.

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