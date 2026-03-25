Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Graffiti-Sprayer festgenommen

Ratzeburg (ots)

25.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.03.2026 - Hornbek /A24

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest, welche im Verdacht stehen, eine Brücke an der A 24 mit Graffiti beschmiert zu haben.

Am 25.03.2026 gegen 00.20 Uhr wurde die Besatzung eines Bundespolizei-Hubschraubers über ihre Wärmebildkamera auf zwei verdächtige Personen an einer Autobahnbahnbrücke der A24 bei Hornbek aufmerksam und meldete dies an die Beamten der Landespolizei weiter. Sofort machten sich mehrere Streifenwagenbesatzungen auf den Weg. Diese trafen unterhalb einer Bahnbrücke über die A24 bei Hornbek in Fahrtrichtung Hamburg zwei Personen an und nahmen diese vorläufig fest. Es handelt sich dabei um zwei deutsche Männer aus Mecklenburg, 22 und 27 Jahre alt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sie mit Hilfe einer Vielzahl von mitgeführten Spraydosen Graffitis an den Brückenpfeiler aufgebracht haben. Die Spaydosen sowie auch mehrere Sprühkopfe stellten die Beamten sicher. Beide Tatverdächtige wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Aufgrund des vorgefundenen Schriftzugs werden nun auch weiterführende Ermittlungen getätigt.

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