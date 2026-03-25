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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallbeteiligter Motorradfahrer und Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

25.03.2026 | Kreis Stormarn | 22.03.2026 - Bargteheide

Bereits am Sonntag (22.03.2026) gegen 15.30 Uhr, ist es im Tremsbütteler Weg in Bargteheide zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 75-jährige Toyota Aygo-Fahrerin den Tremsbütteler Weg in Richtung Bargteheider Innenstadt. Auf ihrer Fahrspur sollen am Fahrbahnrand mehrere Fahrzeuge geparkt haben, so dass die Bad Oldesloerin durch Nutzung der Gegenfahrspur an diesen vorbeifahren wollte. Während des Überholvorganges sei ihr dann ein dunkles Motorrad entgegengekommen. Beide Fahrzeuge haben sich dabei berührt. Während die Toyota-Fahrerin unmittelbar danach an der Unfallstelle hielt, soll der Motorradfahrer (dunkle Bekleidung) seinen Weg unvermittelt fortgesetzt haben.

Die ermittelnden Beamten der Polizeistation Bargteheide suchen nun nach Zeugen und dem unfallbeteiligten Motorradfahrer. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04532/7071-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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