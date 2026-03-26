Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in ein Reihenmittelhaus

Ratzeburg (ots)

26.03.2026 | Kreis Stormarn | 24.03. - 25.03.2026 - Ammersbek

In der Nacht von Dienstag (24.03.2026) auf Mittwoch (25.03.2026) soll es zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenmittelhaus in der Straße Beekloh in Ammersbek gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen unbekannte Täter in der Zeit von 18.00 Uhr bis 07.30 Uhr versucht haben, über die gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Innere des Objekte einzudringen, was misslang.

Die ermittelnde Kriminalpolizei in Ahrensburg sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de.

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