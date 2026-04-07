Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte beschädigen Baustellenbeleuchtung und beschmieren Absperrung sowie Brückenfundamente: Polizei bittet um Hinweise (06.04.2026)

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigungen in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Schuraer Straße.

Unbekannte haben drei Baustellenlampen beschädigt und zwölf Absperrelemente mit Graffiti beschmiert. Außerdem sprühten die Täter mehrere großflächige Graffitis auf den Brückenfundamenten im Bereich der Baustelle. Der entstandene Schaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 93180, entgegen.

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