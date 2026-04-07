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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Unbekannte greifen 20-Jährigen an: Polizei bittet um Hinweise (06.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung am Montagabend auf dem Bahnhofsvorplatz.

Gegen 20:45 Uhr haben zwei Unbekannte einen 20-jährigen Mann beim Aussteigen aus einem Linienbus angesprochen und ihn unvermittelt angegriffen. Sie schlugen dem Geschädigten ins Gesicht und traten anschließend mehrfach auf den am Boden liegenden Mann.

Nachdem mehrere Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden, flüchteten die Täter unerkannt zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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