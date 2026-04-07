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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Wohnhaus in der Kaminoyama Straße (06.04.2026)

Donaueschingen (ots)

Am Montag in den Nachtmittags-/Abendstunden sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Kaminoyama Straße eingebrochen. Zwischen 15 Uhr und 21.30 Uhr verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Dort entwendeten sie mehrere Kleidungsstücke und drehten zudem sämtliche Heizkörper auf, ehe sie das Haus wieder verließen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Kaminoyama Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0771 83783-0 beim Polizeirevier Donaueschingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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