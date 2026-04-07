Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt (07.04.2026)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 500 zwischen Titisee-Neustadt und Neukirch am Dienstagmittag schwer verletzt worden. Der 25-jährige BMW-Fahrer war gegen Mittag in Richtung Neukirch unterwegs. Zu Beginn einer Rechtskurve kam der junge Mann alleinbeteiligt zu Fall, rutschte nach links über die Straße und prallte schließlich in eine Schutzplanke. Das Motorrad wurde nach rechts abgewiesen um blieb nach etwa 10 Metern auf der Fahrbahn liegen. Der Biker erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Um die verunfallte Maschine kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Straßenmeisterei Villingen/Furtwangen beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe und stellte anschließend Warnschilder.

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