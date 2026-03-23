LPI-GTH: Auseinandersetzung
Eisenach (ots)
Bei einer Veranstaltung in der Adam-Opel-Straße kam es am 21. März, gegen 21.55 Uhr zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Offenbar wirkten fünf bislang unbekannte Personen körperlich auf eine Gruppe von vier Personen (w/18, dreimal m/19) ein. Die vier Personen wurden dadurch leicht verletzt, die Unbekannten flüchteten. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0071554/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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