LPI-GTH: Versuchter Einbruch
Ilmenau (ots)
In ein Juweliergeschäft in der Straße des Friedens versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro. Die Tat ereignete sich am 20. März, gegen 05.45 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0070772/2026) entgegen. (jd)
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