LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstag gegen 14:10 Uhr erlangte die Polizei Gotha Kenntnis von einem Brand in der Franz-Mehring-Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch Unbekannte der Inhalt zweier Altpapiercontainer entzündet. Der Brand konnte zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei sucht auf diesem Wege nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0071366/2026 an ...

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