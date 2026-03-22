Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pannen-Pkw benötigt zwei Abschleppdienste

Bundesstraße 176 - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagvormittag wurde die Polizei Gotha über einen liegengebliebenen Audi auf der Bundesstraße 176 zwischen Döllstädt und Gräfentonna informiert, welcher den Verkehr behinderte. Beim Verladen des Pannenfahrzeugs rollte dieses über die Laderampe des Abschleppwagens hinaus, wobei der Audi selbst, als auch das Fahrzeug des Abschleppdienstes beschädigt wurde. In der Folge musste ein zweiter Abschleppdienst anfahren, um den Audi erneut zu bergen, diesmal ohne weitere Zwischenfälle. Während der Maßnahmen war die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt. (ml)

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