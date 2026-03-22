Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis mit dem Moped unterwegs

Ichtershausen (ots)

Eine Polizeisreife bemerkte in der Wachsenburgstraße einen Mopedfahrer, welcher ohne Versicherungskennzeichen am Moped umher fuhr. Der Fahrer gab Gas, als er die Polizei erblickte und flüchtete. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten ihn jedoch einholen, da der Fahrer nun sein Moped neben sich her schob. Er dachte wohl, das dies eine gute Idee sei, um einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu entgehen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Moped nicht versichert war, es handelte sich nämlich um eine selbst zusammengebastelte Simson. Der 20-jährige Fahrer spielte den Beamten gegenüber das Unschuldslamm, denn er habe sein Moped ja nur aus Spaß im Ort spazieren geschoben. Der Fahrer ist der Polizei allerdings kein Unbekannter, da er bereits zurückliegend schon wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt wurde. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell