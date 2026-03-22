LPI-GTH: sturzbetrunken mit Auto gefahren
Großbreitenbach (ots)
In der Feitagnacht wurde weit nach Mitternacht ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer von einer Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten staunten nicht schlecht, als der Atemalkoholtest beim Fahrer einen Wert von weit über 2 Promille anzeigte. Der Führerschein des Mannes wurde an Ort und Stelle eingezogen, eine Anzeige folgt auf dem Fuße. (ef)
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