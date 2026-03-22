LPI-GTH: Parkende Fahrzeuge beschädigt
Eisenach - Wartburgkreis (ots)
Am 21.03.2026, zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr wurden durch Unbekannte 3 parkende Pkw in der Ullrich-von-Hutten-Straße und ein Pkw in der angrenzenden Heinrich-Heine-Straße beschädigt. Wer Beobachtungen, den Tathergang betreffend, gemacht hat wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eisenach zu melden (Bezugsnummer: 0071618/2026). (jk)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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