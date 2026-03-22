LPI-GTH: Parkende Fahrzeuge beschädigt

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Am gestrigen Nachmittag beabsichtigte eine 68-jährige Fahrerin eines Audi frontal in eine Parklücke eines Supermarktparkplatzes in der Straße "In den Folgen" einzufahren. Dabei kollidierte die Frau mit der Hausfassade des Lebensmittelgeschäftes. Es entstand Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von 10.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. Nach ersten Ermittlungen könnte die 68-Jährige möglicherweise das Gas- und Bremspedal ...

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