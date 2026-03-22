LPI-GTH: Ohne Führerschein ertappt
Eisenach - Wartburgkreis (ots)
In den Morgenstunden des 20.03.2026 wurden im Stadtgebiet Eisenach Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurde ein 37-Jähriger Opelfahrer festgestellt, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (jk)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell