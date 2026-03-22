LPI-GTH: Ohne Führerschein ertappt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 48-Jährige parkte ihren Audi in der Zeit zwischen dem 12. März, 17.30 Uhr und gestern, 13.45 Uhr am Fahrbahnrand in der Bielefeldstraße. Augenscheinlich touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Audi und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der am Audi entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen hat das Verursacherfahrzeug die Farbe Rot. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen ...

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