LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht
Sonneborn (Landkreis Gotha) (ots)
Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Zeit vom 18.03.2026, 18.10 Uhr bis 19.03.2026, 10.10 Uhr ein Vereinsheim in der Straße `Sportplatz` mit Graffiti. Der oder die Täter beschädigten zudem eine Dachrinne, einen Mülleimer sowie ein Schild. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0069509/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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