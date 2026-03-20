LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag in der Berkaer Straße in Dippach. Eine 44-jährige Fahrerin eines Paketzustellerfahrzeuges fuhr in Richtung Heringen und beabsichtigte nach links abzubiegen. Als sich die Frau bereits im Abbiegevorgang befand, wollte ein dahinter befindlicher 50-jähriger Fahrer eines Audi das Zustellfahrzeug überholen. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, sodass Sachschaden in ...

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