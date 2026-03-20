LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet
Eisenach (ots)
Die Straße "Bleichrasen" befuhr am gestrigen Abend ein 34-jähriger Fahrer eines Audi. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der Mann kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis hinsichtlich Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 34-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)
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