Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag in der Berkaer Straße in Dippach. Eine 44-jährige Fahrerin eines Paketzustellerfahrzeuges fuhr in Richtung Heringen und beabsichtigte nach links abzubiegen. Als sich die Frau bereits im Abbiegevorgang befand, wollte ein dahinter befindlicher 50-jähriger Fahrer eines Audi das Zustellfahrzeug überholen. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, sodass Sachschaden in Gesamthöhe von circa 5.000 Euro entstand. Ein im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Drogenvortest bei dem 50 Jahre alten Mann reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

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