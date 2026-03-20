LPI-GTH: Sachbeschädigung

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Morgen kam es auf dem Gelände eines Einkaufsmarkts in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße gegen 05.45 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde durch einen 48 Jahre alten Lkw-Fahrer Ware angeliefert. Sein 36-jähriger Beifahrer stieg hierzu aus und wies den Lkw-Fahrer ein. Dabei geriet er offenbar zwischen Fahrzeug und Laderampe. Er zog sich schwerste Verletzungen zu und wurde reanimationspflichtig. Im ...

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