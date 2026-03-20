LPI-GTH: Sachbeschädigung
Ilmenau (ots)
Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten unter anderem die Eingangstür eines Parteibüros in der Lindenstraße mittels roter Farbe. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 18. März, 08.00 Uhr und gestern, 08.00 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0069539/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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