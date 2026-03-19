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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Arbeitsunfall

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen kam es auf dem Gelände eines Einkaufsmarkts in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße gegen 05.45 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde durch einen 48 Jahre alten Lkw-Fahrer Ware angeliefert. Sein 36-jähriger Beifahrer stieg hierzu aus und wies den Lkw-Fahrer ein. Dabei geriet er offenbar zwischen Fahrzeug und Laderampe. Er zog sich schwerste Verletzungen zu und wurde reanimationspflichtig. Im Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen sowie das Amt für Arbeitsschutz einbezogen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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