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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Gotha (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag im Kreuzungsbereich Enckestraße/Stielerstraße. Eine 29-jährige Fahrerin eines Audi und eine 38-jährige Fahrerin eines Renault Lkw befuhren in genannter Reihenfolge die Europakreuzung in Richtung Enckestraße. Die 29-Jährige beabsichtigte nach rechts in die Stielerstraße einzufahren, was die 38-Jährige offenbar zu spät bemerkte und auf den Audi auffuhr. Dadurch wurde die 29 Jahre alte Frau leicht verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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