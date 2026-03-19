LPI-GTH: Kollidiert

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 33-jähriger Fahrer eines Chrysler wurde gestern Nachmittag in der Fleischgasse einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem zeigte ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd) ...

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