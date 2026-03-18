LPI-GTH: Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der vergangenen Nacht gleich zweimal Zutritt auf ein Firmengrundstück in der Straße `Auf dem Mittelfeld`. Zwischen 00.49 Uhr und 00.52 Uhr und zwischen 04.05 Uhr und 04.06 Uhr begab sich der Unbekannte an jeweils ein Fahrzeug und entwendete Werkzeug im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Zeugen werden sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0068501/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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