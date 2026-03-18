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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der vergangenen Nacht gleich zweimal Zutritt auf ein Firmengrundstück in der Straße `Auf dem Mittelfeld`. Zwischen 00.49 Uhr und 00.52 Uhr und zwischen 04.05 Uhr und 04.06 Uhr begab sich der Unbekannte an jeweils ein Fahrzeug und entwendete Werkzeug im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Zeugen werden sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0068501/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 18.03.2026 – 14:30

    LPI-GTH: Diebstahl von Kupfer - Zeugen gesucht

    Gotha (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 17.03.2026, 22.00 Uhr bis 18.03.2026, 09.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Gelände eines Energiebetriebes in der Passauer Straße. Der oder die Täter entwendeten Elektrotechnik sowie Kupferkabel im Gesamtwert von circa 55.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0068425/2026) zu melden. (ak) Rückfragen ...

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  • 18.03.2026 – 12:00

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    Schnellmannshausen (Wartburgkreis) (ots) - Gestern wurden in der Zeit von 06.30 Uhr bis 11.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der B250 zwischen Schnellmannshausen und Hattengehau durchgeführt. Bei 454 durchgefahrenen Fahrzeugen wurden bei erlaubten 70 km/h für PKWs und 60 km/h für LKWs insgesamt 26 Verstöße festgestellt. Der schnellste PKW durchfuhr die Messstelle mit 110 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden ...

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    LPI-GTH: Unterschlagung eines Handys - Täter geortet

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 14-Jähriger verlor am 16.03.2026 gegen 09.00 Uhr sein Mobiltelefon in einem Schulbus und bemerkte dies erst nachdem er ausgestiegen war. Eine Ortung ergab, dass sich das Handy des 14-Jährigen derzeit in Erfurt befindet. Bei einer kurz darauf durchgeführten zweiten Ortung konnte festgestellt werden, dass das iPhone scheinbar im Zug wieder auf den Weg nach Eisenach ist. Bei Ankunft ...

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