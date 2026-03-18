LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen
Schnellmannshausen (Wartburgkreis) (ots)
Gestern wurden in der Zeit von 06.30 Uhr bis 11.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der B250 zwischen Schnellmannshausen und Hattengehau durchgeführt. Bei 454 durchgefahrenen Fahrzeugen wurden bei erlaubten 70 km/h für PKWs und 60 km/h für LKWs insgesamt 26 Verstöße festgestellt. Der schnellste PKW durchfuhr die Messstelle mit 110 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell