PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Schnellmannshausen (Wartburgkreis) (ots)

Gestern wurden in der Zeit von 06.30 Uhr bis 11.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der B250 zwischen Schnellmannshausen und Hattengehau durchgeführt. Bei 454 durchgefahrenen Fahrzeugen wurden bei erlaubten 70 km/h für PKWs und 60 km/h für LKWs insgesamt 26 Verstöße festgestellt. Der schnellste PKW durchfuhr die Messstelle mit 110 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Unterschlagung eines Handys - Täter geortet

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 14-Jähriger verlor am 16.03.2026 gegen 09.00 Uhr sein Mobiltelefon in einem Schulbus und bemerkte dies erst nachdem er ausgestiegen war. Eine Ortung ergab, dass sich das Handy des 14-Jährigen derzeit in Erfurt befindet. Bei einer kurz darauf durchgeführten zweiten Ortung konnte festgestellt werden, dass das iPhone scheinbar im Zug wieder auf den Weg nach Eisenach ist. Bei Ankunft ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 10:30

    LPI-GTH: Betrug

    Landkreis Gotha (ots) - In der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr kontaktierte ein bislang unbekannter Täter gestern eine 63-Jährige telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Kreditbank aus. Er forderte die Frau auf, über ihr Online-Banking mehrere Freigaben zu erteilen, um eine angebliche Kartenüberprüfung durchführen zu können. Dieser Aufforderung kam die 63-Jährige nach und bemerkte wenig später, dass über 60.000 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden. Sollten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren