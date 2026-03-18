LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Landkreis Gotha (ots) - In der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr kontaktierte ein bislang unbekannter Täter gestern eine 63-Jährige telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Kreditbank aus. Er forderte die Frau auf, über ihr Online-Banking mehrere Freigaben zu erteilen, um eine angebliche Kartenüberprüfung durchführen zu können. Dieser Aufforderung kam die 63-Jährige nach und bemerkte wenig später, dass über 60.000 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden. Sollten ...

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