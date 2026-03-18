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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
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Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Seit dem 09.03.2026 gilt der 49-jährige Zeljko Gebhardt aus Ruhla als
vermisst.
 
Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

    scheinbares Alter: 50 Jahre
    1,90 m groß
    normale Statur
    schulterlange, dunkelbraune Haare
    Schuhgröße 45

 
Wer hat den Vermissten seitdem gesehen oder kann Angaben zu seinem 
Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 
03691-261124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der 
Bezugsnummer 0066953/2026 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen 
für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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