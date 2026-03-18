LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
Ruhla (Wartburgkreis) (ots)
Seit dem 09.03.2026 gilt der 49-jährige Zeljko Gebhardt aus Ruhla als vermisst. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: scheinbares Alter: 50 Jahre 1,90 m groß normale Statur schulterlange, dunkelbraune Haare Schuhgröße 45 Wer hat den Vermissten seitdem gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03691-261124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0066953/2026 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (ak)
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