LPI-GTH: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht
Gotha (ots)
Bislang unbekannte Täter beschädigten gestern zwischen 00.20 Uhr und 17.35 Uhr an einem geparkten Opel am Coburger Platz den vorderen rechten Reifen und rissen zwei Scheibenwischer ab. Zudem zerkratzte der oder die Täter die hintere rechte Tür. Es entstand Sachschaden von circa 800 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0067850/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell