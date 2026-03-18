LPI-GTH: Brand einer Hütte
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Gestern gegen 15.45 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Hütte auf einem bewaldeten Grundstück in der Straße `Rothenhof` in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Es wurde keine Personen oder andere Sachen gefährdet. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0067784/2026) zu melden. (ak)
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Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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