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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand einer Hütte

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern gegen 15.45 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Hütte auf einem bewaldeten Grundstück in der Straße `Rothenhof` in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Es wurde keine Personen oder andere Sachen gefährdet. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0067784/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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