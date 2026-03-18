LPI-GTH: Verletzte Fußgängerin
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Eine 57-Jährige befuhr gestern gegen 13.45 Uhr mit einem Zustellfahrzeug die Richard-Bock-Straße und wollte rückwärts aus dieser wieder ausfahren. Dabei übersah sie scheinbar eine 76-jährige Fußgängerin, welche die Straße hinter dem Fahrzeug querte. Durch den Zusammenstoß fiel die 76-Jährige zu Boden, verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ak)
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