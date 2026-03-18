Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überhöhte Geschwindigkeit

Gotha (ots)

Eine 29-jährige BMW-Fahrerin und eine 21-jährige VW-Fahrerin befuhren gestern gegen 23.40 Uhr die Gartenstraße. Beide Fahrerinnen hielten zunächst an einer Ampel. Als diese auf grün schaltete beschleunigten beide Frauen stark hörbar und überschritten erkennbar die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Sie fuhren sodann mit sehr hoher Geschwindigkeit nebeneinander ohne sich zu überholen. Anschließend setzten sie ihre Fahrten in unterschiedliche Richtungen fort. Beamte, welche zeitgleich stationäre Verkehrskontrolle durchführten, beobachteten die Situation und konnten die beiden Frauen kurz darauf anhalten. Gegen die beiden Frauen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen "Verbotene Kraftfahrzeugrennen" eingeleitet. Die Polizei sucht mögliche Geschädigte, welche durch die zwei Frauen gefährdet wurden oder Zeugen, die das Fahren ebenso beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter der Bezugsnummer 0068028/2026 entgegengenommen. (ak)

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