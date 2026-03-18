LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet
Eisenach (ots)
Bei einem 38 Jahre alten E-Scooter-Fahrer wurde gestern Abend eine Blutentnahme angeordnet. Er wurde zuvor in der Kasseler Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Außerdem hatte der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und gegen ihn entsprechende Verfahren eingeleitet. (ah)
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