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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrug

Landkreis Gotha (ots)

In der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr kontaktierte ein bislang 
unbekannter Täter gestern eine 63-Jährige telefonisch und gab sich 
als Mitarbeiter einer Kreditbank aus. Er forderte die Frau auf, über 
ihr Online-Banking mehrere Freigaben zu erteilen, um eine angebliche 
Kartenüberprüfung durchführen zu können. Dieser Aufforderung kam die 
63-Jährige nach und bemerkte wenig später, dass über 60.000 Euro von 
ihrem Konto abgebucht wurden.
 
Sollten Sie selbst solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf. 
Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und befolgen sie keine derartigen
Anweisungen. Suchen Sie Ihre Bank persönlich auf, um sich über den 
Wahrheitsgehalt zu vergewissern. Informieren Sie umgehende die 
Polizei. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche 
Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504.
(ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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