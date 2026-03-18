Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrug

Landkreis Gotha (ots)

In der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr kontaktierte ein bislang unbekannter Täter gestern eine 63-Jährige telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Kreditbank aus. Er forderte die Frau auf, über ihr Online-Banking mehrere Freigaben zu erteilen, um eine angebliche Kartenüberprüfung durchführen zu können. Dieser Aufforderung kam die 63-Jährige nach und bemerkte wenig später, dass über 60.000 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden. Sollten Sie selbst solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf. Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und befolgen sie keine derartigen Anweisungen. Suchen Sie Ihre Bank persönlich auf, um sich über den Wahrheitsgehalt zu vergewissern. Informieren Sie umgehende die Polizei. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell