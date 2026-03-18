LPI-GTH: Diebstahl von Kupfer - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 14-Jähriger verlor am 16.03.2026 gegen 09.00 Uhr sein Mobiltelefon in einem Schulbus und bemerkte dies erst nachdem er ausgestiegen war. Eine Ortung ergab, dass sich das Handy des 14-Jährigen derzeit in Erfurt befindet. Bei einer kurz darauf durchgeführten zweiten Ortung konnte festgestellt werden, dass das iPhone scheinbar im Zug wieder auf den Weg nach Eisenach ist. Bei Ankunft ...

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