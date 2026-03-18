LPI-GTH: Diebstahl von Kupfer - Zeugen gesucht
Gotha (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 17.03.2026, 22.00 Uhr bis 18.03.2026, 09.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Gelände eines Energiebetriebes in der Passauer Straße. Der oder die Täter entwendeten Elektrotechnik sowie Kupferkabel im Gesamtwert von circa 55.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0068425/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell